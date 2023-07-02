В Калининграде патриарх Кирилл освятил храм в честь равноапостольных Константина и Елены

По данным пресс-службы, по окончании литургии архиепископ Калининградский Серафим приветствовал патриарха и преподнес ему икону

КАЛИНИНГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Калининграде совершил освящение нового храма в честь равноапостольных Константина и Елены, сообщила в воскресенье пресс-служба предстоятеля. Храм выполнен в неорусском стиле, основанном на новгородско-псковской архитектуре XII-XIV веков.

"Второго июля Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения новопостроенного храма в честь равноапостольных Константина и Елены в Калининграде и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме", - отмечается в сообщении пресс-службы, размещенном на портале Калининградской епархии.

По данным пресс-службы, по окончании литургии архиепископ Калининградский Серафим приветствовал патриарха и преподнес ему икону равноапостольных Константина и Елены. После чего владыка вручил архиепископу Серафиму памятный наперсный крест, а в дар храму передал икону равноапостольных Кирилла и Мефодия. Верующим были розданы иконки Христа Спасителя с патриаршим благословением.

Храм построен в Московском районе Калининграда. Его архитектурный образ был предложен художником Игорем Авраменко, который также выполнил художественную отделку портала и фасадов храма.

"Мозаичный образ Спасителя на западной стене храма является авторской копией мозаики Марфо-Мариинской обители, которая принадлежит великому русскому художнику Михаилу Нестерову. Роспись храма ориентируется на роспись Ферапонтова Богородице-Рождественского монастыря, выполненную великим русским иконописцем Дионисием, с привнесением в роспись неорусского стиля. Для росписи использовались силикатные краски, которые создают эффект древней фрески", - говорится в сообщении.

Иконостас храма спроектирован и создан в неорусском стиле. Высота храма составляет 35 метров вместе с крестом. Вместимость - 600 человек. В цокольном этаже храма размещаются трапезная, ризница и классы для воскресной школы.В приходе совершается молодежное, миссионерское, социальное служение, окормляются воинские части.