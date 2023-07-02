На Кургане Дружбы под Псковом открылась встреча ветеранов из России, Белоруссии и Латвии

Пресс-служба правительства региона сообщила, что праздничное шествие началось со встречи гостей с хлебом-солью, затем отслужили заупокойную литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны

ПСКОВ, 2 июля. /ТАСС/. Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения тех времен из России, Белоруссии и Латвии открылась в воскресенье на территории Себежского района Псковской области, на территории мемориала "Курган Дружбы". Об этом сообщила пресс-служба правительства Псковской области.

"В Себежском районе проходит "Курган Дружбы" - 64-я международная встреча ветеранов и участников партизанского движения России, Беларуси и Латвии. Праздничное шествие началось со встречи гостей с хлебом-солью. Затем отслужили заупокойную литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении.

Участие в мероприятиях принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин. "Рад всех приветствовать на нашем с вами общем Кургане Дружбы. Это мероприятие имеет большую историю, свои устоявшиеся традиции. Традиционно всегда это была встреча партизан и подпольщиков трех государств. Но сегодня время идет и, к сожалению, забирает наших героев, участников Великой Отечественной войны, ветеранов. Их становится все меньше", - цитирует Ведерникова пресс-служба.

Он также отметил, что в этом году организаторы мероприятия "сделали упор на молодежь". "Именно им принимать эстафету от наших героев, изучать, сохранять и, как мы все сегодня понимаем, защищать нашу общую историю и нашу общую победу", - пояснил губернатор.

Александр Субботин отметил, что ключевым для этого мероприятия по-прежнему остается слово "дружба". "Время идет. <...> Но мероприятие приобретает новое дыхание. Оно не только не погибает, оно приобретает новых поклонников, новые форматы и омолаживается. То, что здесь такое огромное количество людей, только свидетельство тому, что дружбе - жить, крепнуть и увеличиваться", - сказал Субботин.

О Кургане Дружбы

Курган Дружбы - памятник героизму и мужеству русских, белорусских и латышских партизан, которые в годы Великой Отечественной войны вместе сражались против немецких войск. Он располагается на границе трех государств и представляет собой искусственно созданный холм. Земля, которая использовалась для создания кургана, была взята с мест захоронений или гибели бойцов Красной армии и партизан. К наивысшей точке холма ведут ступени, выстроенные из камня, которые стали продолжением аллей с трех сторон. С российской стороны наверх ведет кленовая аллея, с латвийской - липовая, с белорусской - березовая.

В конце октября прошлого года ТАСС сообщал о том, что плиты на мемориале "Курган Дружбы" были повреждены тяжелой техникой. Инцидент произошел на участке мемориала, находящемся в ведении Латвии. Мемориальные плиты были вырваны с применением тяжелой техники. Тогда вице-спикер Псковского областного собрания, руководитель регионального партийного проекта "Единой России" "Историческая память" Армен Мнацаканян назвал этот инцидент "очередной борьбой с памятниками, с исторической памятью и исторической правдой".