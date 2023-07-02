В Волгограде для будущих аграриев разработали турмаршрут по ведущим предприятиям АПК

Завкафедрой "Агротуризм и сервисные технологии" ВолГАУ Елена Токарева отметила, что для участников проекта будут проводить мастер-классы по аграрным профессиям, экскурсии и обучение на сельскохозяйственных предприятиях

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Образовательный туристический маршрут по ведущим предприятиям АПК региона разработали в Волгоградском государственном аграрном университете (ВолГАУ) с целью привлечь молодежь к работе в сельской местности. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье руководитель проекта, завкафедрой "Агротуризм и сервисные технологии" ВолГАУ Елена Токарева.

"Сам проект представляет собой задумку создать туристический кластер на базе нашего вуза, привлекать студентов к нам в разрезе студенческого туризма, но со спецификой отраслевой. Предлагать им проживание на территории ВолГАУ, питание. У нас ресурсная база вся имеется. Есть хозяйство "Горная поляна" (учебный научно-производственный центр вуза - прим. ТАСС), где растениеводство и животноводство", - рассказала Токарева.

Она отметила, что проект образовательного турмаршрута разработан студенткой ВолГАУ Анастасией Кашириной. Целевая аудитория - школьники или молодые люди, еще не определившиеся с будущей профессией, а также студенты, которые обучаются в том числе не по смежным с АПК направлениям. Для них будут проводить мастер-классы по аграрным профессиям, кроме того, маршрут предусматривает экскурсии и обучение на сельскохозяйственных предприятиях. В частности, речь идет о производстве соков и овощей "Сады Придонья", производстве молока "Донское", тепличном комплексе "Росток", ферма-парке "Яваевых".

"Он [проект турмаршрута] реализуется, но еще в пилотных точках. Идея на стадии развития. У нас регион аграрный, есть, что показать. Самая главная задача - привлечь кадры. Рассказать, показать, чтобы они там остались в этом селе [работать] или выбрали аграрные специальности для обучения. На селе хорошо сейчас, молодые кадры имеют поддержку", - добавила Токарева.

В июле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий в России понятие "сельский туризм" как перспективное направление развития сельских территорий регионов страны. Для развития бизнеса в этом направлении в стране началась подготовка квалифицированных кадров. Планируется, что к 2030 году выручка фермеров от сельского туризма вырастет до 50 млрд рублей, а рынок агротуризма создаст до 60 тыс. новых рабочих мест.