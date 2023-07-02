2 июля, 16:05,
обновлено 2 июля, 16:23
Беспорядки во Франции

СМИ: МВД Франции задействует 45 тыс. полицейских для охраны порядка предстоящей ночью

Как сообщил телеканал BFM, это решение было принято по итогам совещания по вопросам безопасности в ведомстве

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. МВД Франции привлечет 45 тыс. полицейских и жандармов для борьбы с беспорядками по всей республике предстоящей ночью. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена сообщил телеканал BFM.

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По данным канала, это решение было принято по итогам совещания по вопросам безопасности в ведомстве.

Отмечается, что Дарманен дал распоряжение стражам порядка "при первой возможности производить задержания" погромщиков.

Ранее префект парижской полиции Лоран Нуньес заявил, что в столице обеспечивать безопасность будут 7 тыс. полицейских и жандармов. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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