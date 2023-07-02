СМИ: МВД Франции задействует 45 тыс. полицейских для охраны порядка предстоящей ночью

Как сообщил телеканал BFM, это решение было принято по итогам совещания по вопросам безопасности в ведомстве

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. МВД Франции привлечет 45 тыс. полицейских и жандармов для борьбы с беспорядками по всей республике предстоящей ночью. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена сообщил телеканал BFM.

По данным канала, это решение было принято по итогам совещания по вопросам безопасности в ведомстве.

Отмечается, что Дарманен дал распоряжение стражам порядка "при первой возможности производить задержания" погромщиков.

Ранее префект парижской полиции Лоран Нуньес заявил, что в столице обеспечивать безопасность будут 7 тыс. полицейских и жандармов.