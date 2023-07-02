2 июля, 16:07
Стрельба в аэропорту Кишинева

Таджикистан направил в Молдавию правоохранителей в связи с инцидентом в аэропорту Кишинева

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан ранее сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в страну

ДУШАНБЕ, 2 июля. /ТАСС/. Таджикистан направил сотрудников правоохранительных органов республики в Молдавию для выяснения обстоятельств, связанных с инцидентом в аэропорту Кишинева. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Таджикистана.

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"В город Кишинев командированы сотрудники правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства Таджикистана в Молдове (с резиденцией в Киеве) для взаимодействия с молдавскими коллегами и выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента", - говорится в сообщении.

В дипведомстве добавили, что представители Генеральной прокуратуры и органов власти Таджикистана находятся в контакте со своими коллегами в Молдавии после инцидента с участием гражданина Таджикистана Рустамом Ашуровым, произошедшим в аэропорту Кишинева. "Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших граждан Молдовы и вновь подтверждаем готовность таджикской стороны к тесному взаимодействию с молдавской стороной", - отметили в министерстве.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в страну.  

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ТаджикистанМолдавияСтрельба в аэропорту Кишинева
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