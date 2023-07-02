На Москве-реке в столице запустили круглогодичный маршрут электросудов

Его длина составила более 6,5 км

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Круглогодичный маршрут электросудов запустили на Москве-реке в столице, в рамках мероприятия прошел парад судов. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы запустили первый в мире круглогодичный маршрут электросудов. Смотрите, какую красоту в честь этого события сделали на Южном речном вокзале. 144 светящихся кораблика в цветах российского флага прошли парадом вдоль набережной", - говорится в сообщении.

20 июня президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первую очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в столице, который связал Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Длина круглогодичного маршрута составила более 6,5 км.