Народный фронт объявил сбор средств для закупки более 150 лодок для бойцов на Днепре

Для этих целей необходимо собрать 70 млн рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Народный фронт объявил срочный сбор 70 млн рублей на закупку более 150 лодок для российских бойцов на Днепре. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Народного фронта.

"Народный фронт открыл срочный сбор на лодки и моторы для эвакуации и боевой работы на Днепре. Для успешного выполнения задач Народный фронт закупит для бойцов более 150 лодок, для этого необходимо собрать 70 млн рублей. Из-за старых ломающихся лодок бойцы теряют маневренность и попадают под огонь противника, становятся уязвимой целью для вражеских дронов. В данный момент на фронте катастрофически не хватает лодок, Народный фронт призывает россиян помочь военнослужащим", - говорится в сообщении.

Руководитель центрального исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, слова которого привели в пресс-службе, призвал профессиональных рыбаков, у которых есть плавательные средства в хорошем состоянии, принять участие в сборе и передать их для бойцов на Днепре. "Бойцы на передовой говорят о том, что моторы, которые они используют, работают постоянно на предельной мощности, ресурс мотора нужен большой, потому что километры водной глади нужно преодолевать с максимально большой скоростью и маневрированием", - добавил Кузнецов.

Кроме того, представитель Народного фронта Сергей Кошкарев сообщил о том, что бойцам могут быть переданы большие лодки для перевозки личного состав, лодки с металлическим дном и с резиновыми бортами для того, чтобы эвакуировать личный состав. Также он отметил, что очень хорошо себя показали в таких условиях гидроциклы - бойцы могут создавать маневренные группы, выезжать на разведку и отрабатывать поставленные задачи.

"Поддержать сбор можно на сайте проекта "Все для Победы!", при помощи QR-кода, а также в региональных отделениях движения. На сегодняшний день сбор на моторы и на лодки для боевой группы, которая работает на Днепре, идет во всех отделениях Народного фронта. Если у вас есть возможность оказать помощь, можете обращаться непосредственно в наши региональные исполкомы. Благодарим всех за помощь", - призвал Кошкарев.