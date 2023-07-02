В Перми отпраздновали третью годовщину присвоения звания "Город трудовой доблести"

Ключевым событием стал концерт на городской эспланаде

ПЕРМЬ, 2 июля. /ТАСС/. Пермь отпраздновала в воскресенье третью годовщину присвоения звания "Город трудовой доблести". Торжества проходили в рамках серии мероприятий, приуроченных к 300-летию столицы Прикамья, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня вместе с руководителями и ветеранами наших предприятий оборонно-промышленного комплекса, ветеранами боевых действий отдали дань памяти землякам, приближавшим Победу в тылу и создававшим индустриальную славу Прикамья. Это почетное звание отражает большой вклад города в решение государственных задач в годы Великой Отечественной войны. Мы искренне гордимся подвигом наших земляков, пусть с нами гордится вся страна, все жители и гости нашего региона", - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На Площади трех столетий у Речного вокзала глава региона и руководители промышленных предприятий Перми возложили цветы и венки к стеле "Город трудовой доблести". Частью стелы стали два артиллерийских ствола гаубицы "Мста-Б", олицетворяющие вклад предприятий города в оборону страны. У стелы был выставлен почетный караул, вынесен флаг страны, также прозвучал гимн России.

Кроме того, в течение дня на площади перед академическим Театром-Театром работала ярмарка продукции местных производителей "Покупай пермское" и фотозона с военной техникой, организованная в рамках фестиваля "Оружие Победы". Ключевым событием празднования стал концерт на городской эспланаде. Вечером на сцене перед Театром-Театром выступил Пермский губернский оркестр, победитель второго сезона телевизионного проекта "Голос" Сергей Волчков и группа "Любэ".

Звание "Город трудовой доблести" было присвоено Перми указом президента РФ Владимира Путина 2 июля 2020 года. В годы Великой Отечественной войны в тылу трудились около 100 тыс. пермяков, работало 74 оборонных предприятия. В столице Прикамья произвели и отправили на фронт более 13 млн минометных снарядов, около 3 млн реактивных зарядов для "Катюш", здесь же был изготовлен каждый третий взрыватель для снарядов. Также все боевые самолеты, построенные в годы войны, были обеспечены топливной аппаратурой, произведенной в Перми. 11 орденами было награждено девять предприятий, еще шесть предприятий получили Красные знамена на вечное хранение.