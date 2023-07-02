Париж из-за погромов столкнулся с отменой до 25% бронирований от иностранцев

Как заявил глава городского бюро по туризму Жан-Франсуа Риаль, беспорядки отпугивают туристов из США и Японии, имеющих для Франции важное значение

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Иностранные туристы отменили от 20% до 25% бронирований проживания в Париже в связи с беспорядками, охватившими Францию после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции. Об этом в воскресенье в интервью агентству Agence France-Presse заявил глава Парижского бюро по туризму Жан-Франсуа Риаль.

"Сегодня в Париже в связи с волной насилия мы уже имеем тысячи отмен бронирований. На начало июля, я думаю, у нас будет 20-25% отмен в Париже среди международных клиентов, и я не удивлюсь, если эти цифры будут такими же по всей Франции", - отметил он.

По словам Риаля, ситуация с отменами бронирований негативно сказывается на имидже Франции и Парижа, который в следующим году должен принимать Олимпиаду.

Он также подчеркнул, что беспорядки отпугивают туристов из США и Японии, имеющих для Франции важное значение после того, как в страну перестали приезжать граждане России и Китая. "Подобные инциденты отпугивают американских клиентов, то же самое касается и японцев. Исторически эти две группы туристов наиболее чувствительны к вопросам безопасности", - сказал Риаль.