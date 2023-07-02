2 июля, 17:34

В Грузии остановили движение поездов до 4 июля из-за схода оползня

Отменены несколько рейсов Тбилиси - Батуми, остановлено движение поездов между столицей и городами Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Поти

ТБИЛИСИ, 2 июля. /ТАСС/. Движение поездов между Восточной и Западной Грузией остановлено из-за схода оползня в регионе Имерети 1 июля. Об этом сообщила госкомпания "Грузинская железная дорога".

"Из-за схода оползня около станции Марелиси в целях обеспечения безопасности 3 июля рейсы отменяются", - говорится в сообщении.

Как уточняется, отменены несколько рейсов Тбилиси - Батуми, остановлено движение поездов между столицей и городами Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Поти.

Накануне компания сообщила о сходе оползня вблизи села Марелиси в Харагаульском муниципалитете региона Имерети, из-за чего было остановлено движение поездов как в субботу, так и в воскресенье. В результате сильных дождей сошел оползень, повредивший контактную сеть и пути. 

Теги:
Грузия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация