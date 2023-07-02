В Грузии остановили движение поездов до 4 июля из-за схода оползня

Отменены несколько рейсов Тбилиси - Батуми, остановлено движение поездов между столицей и городами Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Поти

ТБИЛИСИ, 2 июля. /ТАСС/. Движение поездов между Восточной и Западной Грузией остановлено из-за схода оползня в регионе Имерети 1 июля. Об этом сообщила госкомпания "Грузинская железная дорога".

"Из-за схода оползня около станции Марелиси в целях обеспечения безопасности 3 июля рейсы отменяются", - говорится в сообщении.

Как уточняется, отменены несколько рейсов Тбилиси - Батуми, остановлено движение поездов между столицей и городами Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Поти.

Накануне компания сообщила о сходе оползня вблизи села Марелиси в Харагаульском муниципалитете региона Имерети, из-за чего было остановлено движение поездов как в субботу, так и в воскресенье. В результате сильных дождей сошел оползень, повредивший контактную сеть и пути.