В МЧС сообщили, что у Крымского моста работают 80 пунктов досмотра

По данным ведомства, пробка увеличилась до 8 км

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. У Крымского моста работают 80 пунктов досмотра, где в связи с наступлением летнего курортного сезона и большим потоком машин пробка увеличилась до 8 км. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время работает 80 досмотровых пунктов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что сотрудники ведомства также оказывают помощь населению. Так, сотрудники Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-спасательного отряда района консультируют граждан. Также они раздают бутилированную питьевую воду. Организовано дежурство спасателей "Кубань-Спас". "По пути следования к Крымскому мосту имеются кафе для приобретения пищи, туалеты и гостиницы. Также организовано обеспечение пожарной безопасности и дежурство сотрудников МЧС России", - добавили в ведомстве.

Ранее в Минтрансе Крыма сообщили, что количество постов досмотра увеличено у Крымского моста, часть работников перераспределена с крымской стороны на краснодарскую. Пробка на Крымском мосту образовалась в субботу. К вечеру воскресенья она достигла 8 км со стороны Кубани. В МЧС отметили, что пробка образовалась в связи с наступлением летнего курортного сезона, большим потоком машин в сторону Крыма и усиленными мерами досмотра автомобилей.