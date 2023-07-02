Колесо обозрения "Солнце Москвы" остановилось из-за срабатывания защитной автоматики

Согласно регламенту эксплуатации от компании-производителя, техническая служба высадила гостей в штатном режиме

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Колесо обозрения "Солнце Москвы" приостанавливало работу из-за срабатывания защитной автоматики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Солнца Москвы".

"Приостановка работы колеса обозрения "Солнце Москвы" связана с проведением регламентных работ. Причиной кратковременной остановки аттракциона стало срабатывание защитной автоматики в связи некорректными показаниями параметров работы аттракциона. Система безопасности аттракциона дала команду на торможение", - сказали в пресс-службе.

Согласно регламенту эксплуатации от компании-производителя, техническая служба колеса обозрения высадила гостей в штатном режиме.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на ВДНХ остановилось колесо обозрения "Солнце Москвы".