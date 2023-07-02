Под Тулой определили 10 команд-победителей по итогам форума "Инженеры будущего"

По словам первого вице-президента Союзмаша, председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева, предложенные молодыми инженерами идеи могут быть полезны для решения государственных задач

ТУЛА, 2 июля. /ТАСС/. Эксперты форума "Инженеры будущего" выбрали 10 команд-победителей, в состав которых вошли молодые инженеры ведущих российских промышленных предприятий. Они проявили наибольшую активность и показали высокие результаты в ходе 10 дней научно-практических мероприятий форума, сообщили в воскресенье в пресс-службе Союза машиностроителей России (Союзмаш).

"2 июля состоялась торжественная церемония закрытия международного промышленного форума "Инженеры будущего". В рамках корпоративного рейтинга по результатам обучения и активности были выбраны 10 лучших команд", - говорится в сообщении.

Первое место заняла команда, представляющая холдинг "Росэлектроника" (РОСЭЛ), второе - "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова", на третьем - инженеры от компании "Позис" холдинга "Технодинамика". Далее идет машиностроительный завод "Щегловский вал", команда Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) получила пятое место. Инженеры автомобильного завода "Автоваз" заняли шестую строчку, за ним следует "Новосибирский завод искусственного волокна" (НЗИВ) холдинга "Технодинамика", команда дивизиона оперативно-тактической авиации, входящего в "ОАК", инженеры предприятия по изготовлению электрооборудования для гражданской и военной авиации "Лепсе", представители дивизиона гражданской авиации "ОАК".

По словам первого вице-президента Союзмаша, председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева, предложенные молодыми инженерами идеи могут быть полезны для решения государственных задач. "Уверенность в успехе нынешнего форума появилась уже в первый день его работы, когда с Алексеем Геннадьевичем Дюминым (губернатором Тульской области, - прим. ТАСС) ознакомились с работой ведущих факультетов. В течение 10 дней молодые инженеры, разбившись на команды, объединяли свои знания и навыки для поиска наиболее эффективных и инновационных решений, стоящих перед государством задач", - приводит пресс-служба его слова.

О форуме

Форум начался 23 июня, в мероприятиях приняли участие порядка 1 тыс. молодых инженеров промышленных предприятий, аспирантов и студентов 26 вузов из 56 регионов России, а также представители 73 стран. Более 300 спикеров поделились своим опытом и практическими знаниями со слушателями 15 факультетов в рамках образовательной программы. Также для участников было проведено около 200 мероприятий культурно-спортивной программы, экскурсий и мастер-классов.

"Инженеры будущего" является международным молодежным промышленным форумом федерального уровня. Организаторами выступают Союз машиностроителей России, правительство Тульской области, Ростех, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям. Форум проводится ежегодно для молодых руководителей структурных подразделений промышленных компаний, инженеров и специалистов технической направленности, студентов и аспирантов высших учебных заведений, представителей молодежных общественных организаций. Возраст участников составляет 20-35 лет.