В Санкт-Петербурге программа на основной сцене VK Fest сдвигалась из-за ливня

Это не помешало проведению фестиваля, артисты выступали под дождем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Сильный дождь внес коррективы в программу VK Fest - 2023 в Санкт-Петербурге, организаторы решили сдвинуть выступления на основной сцене примерно на час в оба дня фестиваля, чтобы уберечь технику. Однако артистам все равно пришлось петь под дождем, передает корреспондент ТАСС.

Ливень не помешал проведению фестиваля. И зрители, и участники отнеслись к дождю скорее с юмором. По словам солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова, свое выступление они специально решили начать с песни про дождь. "Мы как раз сегодняшний наш концерт решили начать такими строчками: "ты ругаешь дождь, лужи на асфальте". Нормальная питерская погода, бывало и похуже", - сказал он.

Солисты группы также напомнили о своем туре и рассказали подробности о съемках нового фильма. "Мы будем делать новые юбилейные концерты в этом году, также мы должны начать съемки фильма о группе "Иванушки International" на юге России <...>. Многие, кто будут участниками этого тура, они как раз и станут участниками этого фильма в том числе. Фильм будет скорее не о группе, а о людях, которые выросли на нашей музыке", - сообщил Кирилл Туриченко.

Кроме того, во время своего выступления "Иванушки International" по просьбе организаторов провели массовое караоке. Слова песни "Тополиный пух" отражались на большом экране.

Сюрпризом для слушателей стала песня Элджея и Косты Лакосты Keyhole, которую, по словам артистов, они вживую впервые совместно исполнили на сцене сегодня. В заключительный день VK Fest на его сцену также выходили Feduk, Zivert, Dj Groove и многие другие. Завершился фестиваль выступлением исполнителя Jony.

О фестивале

Фестиваль VK Fest прошел 1 и 2 июля в Петербурге в парке 300-летия. В программе были выступления известных артистов, блогеров, спикеров на площадке "Знание. Лекторий", а также мероприятия для гостей в зонах "Спорт", "Семья", "Творчество".

VK Fest в 2023 году проходит с 17 июня по 16 июля и впервые охватывает пять городов России: Владивосток, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сириус (Сочи), Москву.

Директор музыкальных и событийных проектов VK, сооснователь VK Fest Константин Сидорков в беседе с журналистами не исключил дальнейшее расширение географии фестиваля. "Тот результат, который мы получили во Владивостоке и Новосибирске, говорит о том, что VK Fest очень сильно ждут в разных городах России. <…> Но о каких-то более конкретных планах будем готовы рассказать этой осенью", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.