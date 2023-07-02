Опрос: в Одессе и Харькове меньше всего поддерживают идею вступления Украины в НАТО

Согласно исследованию, в этих городах также оказалось меньше всего одобряющих присоединение страны к Евросоюзу

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Жители Одессы и Харькова меньше остальных жителей Украины поддерживают идею присоединения страны к НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно исследованию, за вступление Украины в Североатлантический альянс высказались 53% одесситов и 62% харьковчан. В Днепре (ранее - Днепропетровск) этот показатель составил 69%, в Киеве - 80%. Больше всего сторонников возможного вступления проживает во Львове на западе Украины - 92%.

Кроме того, в Одессе и Харькове оказалось меньше всего одобряющих присоединение страны к Евросоюзу. За такую перспективу выступили 66% одесситов и 77% харьковчан. В столице положительно отнеслись к этой возможности 87% респондентов. В Ровно, Львове и Тернополе этот показатель достигает 95%.

Опрос проводился по заказу Международного республиканского института США с 21 апреля по 22 мая на всей территории страны, за исключением ряда территорий. В социсследовании приняли участие 16 800 украинцев 18 лет и старше. Уровень погрешности результатов составляет около 3,5 п. п.