В Ингушетии в молодежном форуме приняли участие порядка 150 человек из 23 регионов России

В рамках мероприятия провели лекции, тренинги, игры и грантовый конкурс социальных проектов

МАГАС, 2 июля. /ТАСС/. Участниками молодежного форума "Таргим", который завершился в Ингушетии в воскресенье, стали порядка 150 молодых людей из 23 регионов России. Также в рамках форума был проведен грантовый конкурс социальных проектов, рассказал ТАСС председатель комитета по делам молодежи республики Адам Мальсагов.

"Завершился наш Всероссийский молодежный образовательный форум "Таргим", участниками которого стали 150 человек из 22 регионов страны, помимо Ингушетии. Для ребят были организованы лекции, тренинги, семинары с практической частью и игры. Тренерами и мастерами на форуме стали спикеры из Всекавказского молодежного тренингового центра, их программа в основном была ориентирована на ораторское мастерство и коммуникацию", - рассказал Мальсагов.

Он также отметил, что участников форума обучали правильному построению и защите своих проектов на грантовом конкурсе.

"Уже второй раз в рамках нашего форума провели грантовый конкурс при поддержке Росмолодежи, это становится доброй традицией. В этом году грантовую поддержку смогли получить 11 проектов на общую сумму почти 4 млн рублей. Представленные участниками проекты были очень интересными, среди них, к примеру, проект, направленный на популяризацию науки среди молодежи и проект по формированию эко-культуры в Ингушетии", - добавил собеседник ТАСС.

Форум "Таргим" - площадка для обмена опытом между представителями активной молодежи и студенчества, молодежных общественных объединений и органов по делам молодежи. Мероприятие предусматривает знакомство с передовыми практиками реализации молодежных инициатив. Форум проводится с 2007 года, за время проведения он собрал на своей площадке более 2 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из регионов России и стран СНГ.