Во Франции тысячи учеников не пойдут на занятия из-за повреждения школ в ходе беспорядков

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Амьене, Шатору, Дижоне и Бресте, сообщил телеканал BFM

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Несколько тысяч школьников в различных городах Франции не смогут в понедельник вернуться к занятиям, поскольку здания многих учебных заведений получили повреждения в результате беспорядков, охвативших республику после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Амьене (север Франции), Шатору (центр), Дижоне (восток) и Бресте (запад). Некоторые учебные заведения получили настолько сильные повреждения, что занятия в них не начнутся до конца года, как, например, в гимназии им. Софи Жермен в Страсбурге (восток республики).

Когда именно занятия возобновятся, телеканал не уточняет, однако в Амьене власти намерены направить часть детей в другие школы. Летние каникулы во французских школах начинаются 7 или 8 июля в зависимости от региона.

По данным газеты Le Parisien, 210 школ по всей Франции получили повреждения в результате погромов начиная со вторника.

Ранее бабушка застреленного подростка призвала "не позволять погромщикам нападать на школы".