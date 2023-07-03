Дети из Запорожской области прибыли на отдых в Дагестан

Часть летнего отдыха они проведут в оздоровительном лагере "Анжи мастер" на берегу Каспийского моря

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Дети из подшефного Михайловского района Запорожской области прибыли на отдых в Дагестан. Они проведут часть лета в оздоровительном лагере на побережье Каспийского моря и отправятся на экскурсии по достопримечательностям республики, сообщили в воскресенье в пресс-службе главы региона.

"Часть лета они проведут в местном оздоровительном лагере "Анжи мастер". Комплекс расположен на побережье Каспийского моря. Юных гостей ожидает не только отдых на море, но и поездки по красивым местам республики", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Карабудахкентского района, из Запорожской области прибыли более 50 детей и их сопровождающих. В воскресенье их торжественно встретили специалисты Минобрнауки региона и молодые артисты.

"Мы надеемся, что ваш отдых у нас будет незабываемым. Добро пожаловать", - поприветствовала гостей первый замминистра образования и науки республики Аида Далгатова, которую цитирует пресс-служба района.

Ранее в пресс-службе главы региона сообщали, что Дагестан взял шефство над Михайловским районом. Соглашение между Дагестаном и Запорожской областью было подписано на полях ПМЭФ. Помимо организации летнего отдыха для детей, республика будет помогать району в его восстановлении.