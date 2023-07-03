2 июля, 22:35

Папа Римский заявил, что возмущен сожжением Корана в Стокгольме

EPA-EFE/ VATICAN
Папа Римский Франциск
© EPA-EFE/ VATICAN

Франциск подчеркнул, что испытывает отвращение к таким действиям

ДУБАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск заявил, что возмущен инцидентом с сожжением в Стокгольме Корана и испытывает отвращение к таким действиям.

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"Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим. Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других", - сказал понтифик в опубликованном в понедельник интервью главному редактору газеты Al Ittihad Хамаду аль-Кааби.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции прошла акция сожжения Корана. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. В тот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)Швеция
© Информационное агентство ТАСС
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