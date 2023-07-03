Эксперт заявила, что сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в целом не угрожает Дальнему Востоку

Однако загрязненная вода может достичь Курильских островов, считает сотрудник департамента наук о Земле Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета Ольга Лебедева

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Предстоящий сброс в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в целом не угрожает Дальнему Востоку, но при определенном стечении обстоятельств эта вода может достичь Курильских островов, сообщила ТАСС сотрудник департамента наук о Земле Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Ольга Лебедева.

"С точки зрения распространения радиации океаническими течениями расположение АЭС "Фукусима-1" можно считать безопасным для дальневосточного региона, но необходимо учесть возможность появления во фронтальной зоне смешения течений Куросио и Ойясио синоптических вихрей, которые в свою очередь могут захватить загрязненную воду и достичь Курильских островов", - сообщила Лебедева.

Она напомнила, что станция расположена на восточном побережье Японии. В этом месте происходит взаимодействие двух сильных струйных течений, таких как Куросио и Ойясио (Курильское течение). Лебедева пояснила, что радиоактивное загрязнение, попадая в Тихий океан у восточных берегов Хонсю, переносится течением Куросио в северо-восточном направлении, переходя в Северо-Тихоокеанское течение, вынося загрязнение в открытый океан, не давая распространиться загрязнению на юг. С севера район распространения загрязнения ограждает течение Сангарского пролива, которое смешивается с водами холодного течения Ойясио, идущего с севера вдоль Курильских островов.

30 июня на пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси сообщил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с 4 по 7 июля посетит Японию, где запланированы его встречи с представителями правительства и осмотр объектов аварийной АЭС "Фукусима-1". Планируется обсудить, в частности, многоступенчатую систему очистки воды ALPS. Она применяется для очистки от радиации воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции, перед запланированным сбросом в океан.

Ситуация на АЭС "Фукусима-1"

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей.

Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов: в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании-операторе Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику со стороны ряда стран.

Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать этот процесс на постоянной основе - специалисты организации за прошедшие годы совершили несколько инспекций станции.