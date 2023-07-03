Глава Приамурья предложил расширить перечень пунктов пропуска по единой электронной визе

Василий Орлов предложил внести в перечень два строящихся пункта пропуска - "Кани-Курган" и "Благовещенск-1"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил ускорить процесс включения двух пунктов пропуска около международного моста через Амур, через которые иностранцы пересекают границу по единой электронной визе. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"Предлагаем ускорить процесс включения пунктов пропуска, расположенных на территории Амурской области, в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане въезжают и выезжают из России на основании единой электронной визы", - сказал Орлов.

Соответствующее предложение глава области внес в ходе встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым.

В перечень предлагается внести два строящихся пункта пропуска - "Кани-Курган" и "Благовещенск-1", которые появятся в привязке к автомобильному мосту и канатной дороге, а также в международном аэропорту Благовещенска. Ранее в список был добавлен смешанный пункт пропуска "Благовещенск".

Кроме того, глава Приамурья предложил дополнительно включить ряд пунктов пропуска, расположенных в Амурской области, в перечень объектов, где действует система tax free. Она позволяет иностранным туристам возвращать налог на добавленную стоимость за купленные товары. Белоусов отметил, что данные предложения будут рассмотрены профильными федеральными ведомствами.