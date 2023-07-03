3 июля, 02:22
Пандемия COVID-19

На Камчатке отменили связанные с COVID-19 противоэпидемические мероприятия

Жителям края разрешили посещать пациентов, находящихся в неинфекционных стационарных помещениях, а также проведение партнерских родов

ТАСС, 3 июля. Противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, отменили в Камчатском крае. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

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"На Камчатке отменен совместный приказ Роспотребнадзора и краевого министерства здравоохранения о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Викторию Сивак уточняется, что за последний месяц фиксировались лишь единичные случаи заболевания коронавирусом - как в целом по стране, так и на Камчатке. "Теперь гражданам разрешены посещения пациентов, находящихся в неинфекционных стационарных помещениях, а также проведение партнерских родов", - отметила Сивак. 

Теги:
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия COVID-19
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