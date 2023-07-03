3 июля, 03:04

В понедельник в Москве ожидаются переменная облачность и до 25 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 23 до 25 градусов тепла, ожидается небольшой кратковременный дождь. В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/c, местами порывами до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 21 до плюс 26 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов. 

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