Премьер Японии в 2022 году заработал более $267 тыс.

По доходам Фумио Кисида опередил лидеров всех других партий, представленных в парламенте

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр и глава правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида в 2022 году заработал в общей сложности более 38,6 млн иен (свыше $267,2 тыс.). По своим доходам он опередил лидеров всех других партий, представленных в парламенте, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные о заработке его депутатов.

На втором месте по этому показателю оказался лидер коммунистов Кадзуо Сии. Он заработал в 2022 году более 20,5 млн иен (почти $142 тыс.). Существенную часть этой суммы составил гонорар за изданные в прошлом году комментарии к программе японских коммунистов. В отличие от Кисиды доходы руководителей всех других представленных в парламенте политических партий оказались ниже среднего заработка его депутатов. Он составил почти 21,6 млн иен ($149,1 тыс.).

Лидерами по заработкам в парламенте шестой год подряд остаются представители правящей ЛДП. Их средний доход в 2022 году составил более 22,8 млн иен (почти $158 тыс.). В списке 10 депутатов парламента с самыми высокими заработками либерал-демократы занимают семь мест.

Доходы Кисиды состояли из его зарплаты в качестве премьер-министра и выплат, положенных депутату парламента, а также гонораров за публикации, заработков от платных выступлений и т. д. Глава японского правительства заработал в 2022 году почти на 10,3 млн иен ($71 тыс.) больше, чем в предыдущем.