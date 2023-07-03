В Иркутской области вода ушла из подтопленных населенных пунктов

В Казачинско-Ленском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Вода ушла из населенных пунктов, которые были подтоплены в результате дождевого паводка в Иркутской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Вода полностью ушла из населенных пунктов, некоторые участки остаются подтопленными только за счет скопления воды в низинах. Работает комиссия по оценке ущерба. Примерно неделя уйдет на подготовку документации, проведение экспертиз. После этого будем производить соответствующие выплаты", - приведены в сообщении слова первого заместителя губернатора региона Романа Колесова.

Всего в Казачинско-Ленском районе на востоке Иркутской области было подтоплено 87 жилых домов, более 170 участков. Из-за продолжительных дождей там повышался уровень воды в реке Киренге. Вода начала спадать 1 июля. В районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Подтопленными в Казачинско-Ленском районе остаются 43 участка. По информации пресс-службы ГУ МЧС по области, уровень воды в реке Киренге в районе населенных пунктов ниже критических отметок. Освободились от воды подтопленные участки автомобильных дорог, но они еще непригодны для эксплуатации. Без автомобильного сообщения остаются пять населенных пунктов. Связь с ними обеспечивает водный транспорт, запас продовольствия и медикаментов в населенных пунктах есть. Пожарные и спасатели продолжают оказывать адресную помощь жителям подтопленных территорий.

Паводковая ситуация также стабилизировалась в Катангском районе. От воды полностью освободился населенный пункт Подволошино, где было подтоплено 10 приусадебных участков.