В Хабаровском крае учредили почетные звания для учителей

По словам главы региона Михаила Дегтярева, это награды за особые заслуги, успехи и достижения в развитии системы образования края, а также за высокие результаты учеников

ХАБАРОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев учредил почетные звания "Народный учитель Хабаровского края" и "Заслуженный учитель Хабаровского края".

"В Год педагога и наставника особое внимание уделяем нашим дорогим учителям. А их в Хабаровском крае свыше 8 500! По моему поручению учреждены почетные звания "Народный учитель Хабаровского края" и "Заслуженный учитель Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что это награды за особые заслуги, успехи и достижения в развитии системы образования края, а также за высокие результаты учеников.

Как сообщается на сайте регионального правительства, почетное звание "Народный учитель Хабаровского края" будет присваиваться педагогам, получившим широкое признание общественности и профессионального сообщества, чьи ученики добились высоких результатов. "Необходимо обладать почетным званием "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник образования Хабаровского края", "Заслуженный учитель школы РСФСР" либо иметь памятный знак "За заслуги в развитии образования", - говорится в сообщении. Претендовать на звание народного учителя можно по истечении пяти лет после присвоения перечисленных званий или наград.

Заслуженным учителем края можно стать за личные заслуги в педагогической деятельности, в выявлении и развитии способностей обучающихся, раскрытии их научного и творческого потенциала, в подготовке победителей региональных, всероссийских и международных олимпиад. Стаж профессиональной деятельности при этом должен составлять не менее 10 лет.