В Туркмении начались гастроли двух российских цирков

В Аркадаге уже прошло представление артистов Большого Московского Государственного цирка, Московского цирка Никулина и туркменской конной группы "Галкыныш"

АШХАБАД, 3 июля. /ТАСС/. Совместное представление артистов Большого Московского Государственного цирка на проспекте Вернадского, Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и туркменской конной группы "Галкыныш" прошло в Аркадаге в Туркмении. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

Как пишет издание, выступления артистов российских цирков проходят в рамках гастрольного тура по Туркмении. Шоу включало номера из золотого фонда российского цирка: перед зрителями выступили воздушные гимнасты и эквилибристы, канатоходцы и жонглеры, дрессированные львы, тигры и медведи, а также клоуны.

Конно-спортивная группа "Галкыныш", которая является визитной карточкой туркменского циркового искусства, показала трюки на ахалтекинских скакунах, выполненные на высокой скорости. Совместные выступления артистов российского и туркменского цирка продолжатся в новом городе Аркадаг до 9 июля.

Жители Ашхабада смогут посетить представления в Государственном цирке Туркмении с 10 июля по 7 августа. В Дашогузском велаяте (области) выступления пройдут с 9 по 18 августа, в Лебапском - с 22 по 31 августа, в Марыйском - с 3 по 12 сентября, а в Балканском - с 15 по 24 сентября.