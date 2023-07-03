Все районы Камчатки включат в программу субсидирования расходов на доставку продуктов

Меры направлены на сдерживание цен продовольственных товаров

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава Камчатки Владимир Солодов поручил включить все районы Камчатки в программу субсидирования транспортных расходов на доставку продуктов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

"Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе расширенного оперативного совещания поручил региональному министерству экономического развития перевести эксперимент по снижению цен на продовольственные товары в северных районах полуострова в системную работу с 2024 года", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на губернатора сообщается, что программа субсидирования транспортных расходов позитивно себя зарекомендовала, однако результаты достигаются неравномерно в разных районах и населенных пунктах. "Необходимо проанализировать это в разрезе каждого района и составить план, как мы усилим работу. Считаю, что механизм отработан, он показывает свою эффективность, и нам нужно переходить к системной работе, чтобы каждый район и поселок были обеспечены этой возможностью", - подчеркнул Солодов.

Эксперимент по организации доставки продуктов питания в отдаленные районы полуострова в рамках северного завоза начался в прошлом году. В нем приняли участие Олюторский, Усть-Большерецкий, Карагинский, Пенжинский районы и поселок Палана. Работа в этом направлении ориентирована на сдерживание цен на продукты питания.