Пробка на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 8 км

Время ожидания составляет до 5 часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 07:00 мск составляет 8 км, время ожидания - до 5 часов, сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 07:00 пробка - 8 км, время ожидания - до 5 часов. Маршрут через Крымский мост Республика Крым - Краснодарский край: по состоянию на 07:00 пробка - 0,5 км. Время ожидания - 40 минут", - написал Лукашенко.

Вечером 2 июля длина пробки со стороны Кубани составляла 6 км, а со стороны Крыма - 0,3 км. По информации Минтранса Крыма, для уменьшения очереди количество постов досмотра у Крымского моста было увеличено, часть работников перераспределены с крымской стороны на краснодарскую.

Пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля. К вечеру она достигала 7 км со стороны Кубани. На подъездах к мосту работают экстренные службы, организована раздача питьевой воды.