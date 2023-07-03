Финансирование амбулаторного звена в 2023 году составит более 1 трлн рублей

Расходы вырастут на 25% по сравнению с 2021 годом, сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 1 трлн рублей планируется направить на обеспечение амбулаторного звена здравоохранения в 2023 году, расходы вырастут на 25% по сравнению с 2021 годом. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

"Одним из приоритетных для сферы здравоохранения и системы обязательного медицинского страхования направлений в последние годы является финансирование амбулаторного звена, на эти цели в 2023 году планируется направить более 1 трлн рублей, или 39% от общего объема финансирования", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что увеличение финансирования говорит о важности профилактики здорового образа жизни. "По сравнению с 2021 годом в течение трех лет увеличение расходов на амбулаторное звено составит 25%", - добавил Баланин.

По его словам, ведомство работает над тем, чтобы система ОМС не только покрывала лечение заболеваний, но и стимулировала граждан к заботе о здоровье.