3 июля, 05:13

Профилактическими мероприятиями в 2023 году планируют охватить более 86 млн человек

Более 11 млн из них пройдут углубленную диспансеризацию, отметил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 86 млн человек планируется охватить профилактическими мероприятиями в этом году, в том числе 11 млн человек - углубленной диспансеризацией. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.

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"План на 2023 год - охватить более 86 млн человек профилактическими мероприятиями, в том числе 11 млн человек - углубленной диспансеризацией", - сказал Баланин. По его словам, это на 66,3% превысит показатель 2022 года.

Баланин также отметил, что с 2013 года ежегодно увеличиваются объемы медицинской помощи в сфере профилактики. "Постоянно совершенствуется порядок диспансеризации. Активно дополняется список исследований в рамках скрининга злокачественных новообразований. Система сфокусирована на оказании медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями, на выявлении обострений и осложнений", - подчеркнул глава ФОМС. 

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