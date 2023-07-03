В Москве начали тестировать контроль скорости электросамокатов системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

По словам гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, подключение к системе создаст равные условия для пользователей электросамокатов, а также позволит в онлайн- и в офлайн-режимах устанавливать геозоны с конкретными скоростными ограничениями

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Эксперимент по подключению электросамокатов к государственной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" стартовал в Москве. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

Тестирование проводится при участии Минпромторга России, Департамента транспорта Москвы, столичного ЦОДД, АО "ГЛОНАСС", АО "НИИМА "Прогресс" и компании "ИТ-резерв".

"С каждым годом растет популярность электросамокатов, при этом некоторые владельцы не соблюдают правила, превышают скорость, едут по скоростным магистралям. Чтобы сделать самокаты безопаснее для всех, мы начали тестировать технологию геозонирования совместно с коллегами и АО "ГЛОНАСС". Уверены, что результаты пилотного проекта по использованию [системы] "ЭРА-ГЛОНАСС" и оснащение личных электросамокатов подобными устройствами вместе с изменениями в ПДД лягут в основу безопасного передвижения личных средств индивидуальной мобильности", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Контроль скорости электросамокатов

Как отметили в ЦОДД, с 1 марта вступили в силу новые правила дорожного движения, которые ограничили максимальную скорость средств индивидуальной мобильности до 25 км/ч. Изменения призваны снизить риски возникновения тяжелых ДТП и сделать этот вид транспорта более безопасным.

"При въезде на определенные участки Москвы самокаты будут автоматически снижать скорость, обеспечивая соблюдение установленных правил, безопасность пешеходов и всех участников дорожного движения. Для этого электросамокаты оснащены специальными трекерами российского производства, подключенными к [системе] "ЭРА-ГЛОНАСС", - отметил замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

Он уточнил, что территории, на которых проходит эксперимент, (тротуары, пешеходные переходы, парки и т. д.) разделены на несколько зон с максимальными скоростными ограничениями 10 км/ч, 15 км/ч или 20 км/ч. "Эксперимент пройдет до конца сезона", - добавил Шпак.

По мнению гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, ЦОДД Москвы станет примером того, как необходимо заботиться о безопасности всех участников дорожного движения.

"Подключение к [системе] "ЭРА-ГЛОНАСС" создает равные условия для пользователей электросамокатов, позволяет и в онлайн-, и в офлайн-режимах устанавливать геозоны с конкретными скоростными ограничениями. При этом дептранс столицы сможет оперативно корректировать и актуализировать эти параметры, которые будут автоматически обновляться для подключенных самокатов. Это показательный пример [того], как "ЭРА-ГЛОНАСС" становится решением самых острых проблем, универсальным цифровым инструментом повышения безопасности на транспорте", - резюмировал Райкевич.