В Москве жители выберут творческие кружки и секции на осень

На выбор представлены 58 проектов в шести категориях

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Жители Москвы смогут выбрать творческие кружки и секции на осень в рамках голосования в проекте "Активный гражданин". Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москвичи выберут, какие новые творческие кружки, секции и курсы появятся уже этой осенью в столице. Голосование проходит в проекте "Активный гражданин". Идеи пришли от участников программы поддержки бизнеса "Деловые москвичи: культура", - написал Собянин.

По его словам, на выбор - 58 проектов в шести категориях: музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и хореография, видео и фотография, литература, более узкие сферы (научные лекции, психологические тренинги, курсы по этикету).

Самые популярные идеи воплотят в жизнь. Власти Москвы возьмут на себя все организационные вопросы, включая подбор пространств и привлечение аудитории. Новые кружки будут располагаться в библиотеках, культурных центрах и других учреждениях культуры, подчеркнул мэр.