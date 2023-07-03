Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани возросла до 13 км

Речь идет о Темрюкском районе края

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту возросла до 13 км по состоянию на утро 3 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км", - говорится в сообщении.

В штабе также сообщили, что за сутки волонтеры раздали 5 тонн питьевой воды.

"Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. Они раздают воду (за сутки раздали более 5 тонн воды). Также на подъезде к мосту выставили биотуалеты", - говорится в сообщении.

Ранее по состоянию на 07:00 мск сообщалось, что пробка составляет 8 км, время ожидания - до 5 часов.