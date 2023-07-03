Пациентов клиники в Новосибирске заставляют покинуть палаты из-за имущественного спора

Людей выносят из медучреждения на носилках

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Судебные приставы заставляют пациентов частной клиники "1+1" (ООО "Клиника НМТ") в Новосибирске покинуть стационар. Людей выносят из медучреждения на носилках, сообщил ТАСС пиар-менеджер клиники Александр Щипов.

"Людей просто выносят на носилках, практически заставляют вставать. Человека просто кладут на землю, ударяя его о дверные косяки, ничего при этом не спрашивая", - сказал представитель медучреждения.

В официальном сообществе во "ВКонтакте" управления Федеральной службы судебных приставов по региону сообщается, что в клинике проводятся исполнительные действия "в связи с неисполнением в добровольном порядке решения суда". Ранее в СМИ распространилось видео, на которых люди в форме УФССП просят лежащих на больничных кроватях людей покинуть медицинское учреждение, предлагая или добираться домой самостоятельно или вызвать карету скорой помощи для транспортировки.

По данным картотеки Арбитражного суда Новосибирской области, сейчас на рассмотрении суда есть разбирательства между собственником помещения - индивидуальным предпринимателем Беляевым - и ООО "Клиника НМТ". Собственник здания подал иск к клинике для уплаты неустойки в 23 млн рублей по договору аренду, в свою очередь руководство клиники подало встречный иск на 70 млн рублей для оплаты капитального ремонта здания. Решением арбитражного суда от 4 августа 2022 года спорный договор аренды нежилого помещения расторгнут, суд обязал клинику освободить нежилые помещения площадью 2,783 тыс. кв. м в течение 30 календарных дней. Однако до настоящего времени помещения истцом не освобождены, клиника продолжает находиться и пользоваться данными помещениями.

Как уточнила ТАСС директор клиники по кадрам Елена Соколкина, значительная часть пациентов находится в медучреждении. "Кто-то ждет операцию, кто-то после операции", - сказала она, уточнив, что в стационаре находятся 10 человек.

По информации корреспондента ТАСС с места события, рядом с клиникой стоят машины УФССП, само здание оцеплено судебными приставами. Из медучреждения выводят пациентов. Врач-невролог, работающий в клинике, проводит прием на улице.