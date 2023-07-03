В Новой Москве у будущей линии метро построят объекты инфраструктуры для транспорта

Они появятся в поселениях Десеновское и Сосенское

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Объекты транспортной инфраструктуры построят в Новой Москве в поселениях Десеновское и Сосенское вблизи станций будущей Троицкой линии метро, сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"На земельных участках в деревне Десна вблизи ул. Чароитовой и 5-й Нововатутинской и в деревне Летово будут построены отстойно-разворотные площадки для общественного транспорта, объекты улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры. Их общая суммарная поэтажная площадь может составить порядка 16,3 тыс. кв. м. Все объекты будут построены вдоль трассы и вблизи станций будущей Троицкой линии столичного метро", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Строительство Троицкой линии позволит улучшить транспортную доступность практически для 1,5 млн москвичей. В первую очередь это касается жителей Новой Москвы. Строительство линии наземного транспорта в непосредственной близости от метро послужит одним из важных элементов в создании транспортного каркаса на новых территориях.