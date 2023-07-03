Председатель Совета Федерации отметила, что она вносит весомый вклад в укрепление потенциала страны

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Северной Осетии с днем образования республики, сообщила пресс-служба СФ.

"Поздравляю вас и всех жителей республики с Днем Республики Северная Осетия - Алания. Праздник объединяет всех, кто родился и вырос на этой гостеприимной земле, искренне любит ее, всемерно способствует процветанию своего Отечества. Результаты плодотворного труда и весомые достижения старших поколений создали надежный задел на будущее", - говорится в телеграмме Матвиенко, направленной в адрес главы республики Сергея Меняйло и спикера парламента региона Таймураза Тускаева.

Матвиенко отметила, что Северная Осетия вносит весомый вклад в укрепление потенциала страны. "Реализуются перспективные проекты в различных сферах, ведется активная работа с инвесторами и предпринимателями. Здесь чтут богатые культурные традиции, приумножают бесценное наследие предков", - написала она.

День образования Республики Северная Осетия-Алания празднуется 7 июля. В 2024 году пройдет празднование 100-летия. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования даты является министр культуры РФ Ольга Любимова, заместителем председателя - глава республики Сергей Меняйло.