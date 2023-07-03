Научное судно "Профессор Хромов" вышло в первый круизный рейс на Дальнем Востоке

До начала октября запланировано восемь круизных рейсов по пяти маршрутам в Сахалинской области, Камчатском крае и на Чукотке

ТАСС, 3 июля. Научно-исследовательское судно "Профессор Хромов", оборудованное для перевозки туристов, с 45 пассажирами на борту отправилось в первый круиз по заповедным местам Дальнего Востока. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минприроды России.

"За время путешествия туристы посетят акватории особо охраняемых природных территорий федерального значения. Прошедшее модернизацию судно вышло 2 июля из порта Корсаков на Сахалине и завершит рейс в порту Петропавловска-Камчатского. За десятидневный круизный тур "Профессор Хромов" пройдет 1,2 тыс. морских миль. Смена пассажиров запланирована 12 июля в порту Петропавловска-Камчатского. После судно выйдет в обратный рейс до Сахалина", - говорится в сообщении.

Участникам круиза предстоит пройти вдоль всего Курильского архипелага: побывать в исторических местах, связанных с его освоением, ознакомиться с геологией островов, увидеть места сражений Второй мировой войны. Кроме того, туристы получат возможность увидеть гигантские птичьи базары, лежбища тюленей и моржей, арктическую тундру. Во время круиза пассажиры побывают на мысе Край Света в природном заказнике "Малые Курилы".

До начала октября запланировано восемь круизных рейсов по пяти маршрутам в Сахалинской области, Камчатском крае и на Чукотке. Участники туров посетят национальный парк "Берингия", заповедники "Остров Врангеля", "Корякский", "Командорский" и другие.

"Министерством разработано десять маршрутов, в которые включено посещение заповедных территорий - и это одна из уникальностей этого вида отдыха. Участники круиза смогут посетить территории, которые для "сухопутных" туристов зачастую недоступны. Сегодня, когда рынок внутреннего туризма набирает оборот, круизные туры выделяются среди ассортимента предложений туроператоров за счет своей эксклюзивности и необычной программы. В целом мы наблюдаем повышенный интерес к посещению особо охраняемых природных территорий: с января по май этого года их посетителями стали более 2,3 млн туристов. Это в полтора раза больше аналогичного периода прошлого года - тогда этот показатель составлял 1,4 млн туристов", - сказал глава Минприроды России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

О научном туризме

В 2022 году на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма под председательством президента Владимира Путина Козлов рассказал о проекте программы государственно-частного партнерства о перепрофилировании неиспользуемых научно-исследовательских судов организаций, подведомственных министерству, под круизные. Президент предложение одобрил.

"Профессор Хромов" - одно из таких судов. Оно построено для полярных и океанографических исследований и имеет ледовый класс, принадлежит Дальневосточному гидрометеорологическому институту. После обновления будет поочередно использоваться для научных исследований и круизов-экспедиций.