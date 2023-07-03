Число бюджетных мест в вузах в 2023 году увеличат

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, 20 июня в России началась приемная кампания в высшие учебные заведения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в российских вузах в этом году больше, чем было ранее, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"20 июня по всей стране стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. В этом году правительством принято решение об увеличении бюджетных мест", - указал он.

Мишустин напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина перевести важнейшие для людей госуслуги в электронный вид, чтобы человеку было достаточно отправить лишь запрос, а остальное делалось бы автоматически. "Для абитуриентов в текущем году действует сервис "поступление в вуз онлайн", - констатировал глава кабмина. По его словам, используя этот сервис, "молодые люди через портал государственных услуг могут подать заявление в более чем тысячу учебных заведений". "Это практические 600 университетов, почти 450 филиалов", - уточнил председатель правительства.

Он также обратил внимание на то, что заявление можно подать "из любой точки страны, экстерриториально, без личного посещения комиссии, бумажных документов, очередей". "Конечно, это гораздо удобнее и комфортные для ребят", - отметил премьер-министр РФ.