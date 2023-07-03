В Новой Москве появятся более 1,3 тыс. рабочих мест после введения детских садов и школ

Строительство учреждений планируют завершить в 2024 году

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Четыре детских сада и две школы построят в городских населенных пунктах Московском, Коммунарке, Щербинке и поселении Кленовское. Строящиеся социальные объекты принесут округам более 1,3 тыс. рабочих мест, сообщила в понедельник пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы.

"Строящиеся детские сады и школы принесут округам более 1,3 тыс. мест. Учреждения появятся в Московском, в Коммунарке, Щербинке и поселении Кленовское. Детские сады принесут округам 914 мест, школы - сотни мест. Все объекты спроектируют и введут за счет бюджета Москвы, окончание строительства намечено на 2024 год", - приводятся слова главы департамента Владимира Жидкина.

Детские сады будут полностью соответствовать требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения. В них создадут все условия для всестороннего развития детей. В помещении оборудуют спальные и игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки отдельно для каждой из групп, а также теневые навесы.

"В помещении начальной школы разместятся учебные классы, игровая комната, лабораторно-исследовательский комплекс, кабинеты логопеда и психолога. Для учащихся средней и старшей школы предусмотрены различные специальные кабинеты: физики, химии, биологии, музыки, инженерно-исследовательский, академический и лабораторно-исследовательский комплексы, лекционные классы. В здании школ также появятся спортивные залы, актовые залы и библиотеки", - говорится в сообщении.

В целях безопасности детей, воспитателей и преподавателей в зданиях смонтируют системы охранного телевидения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Также будут организованы посты охраны с тревожной кнопкой и средствами досмотра.