Колледжи Москвы примут участие в фестивале "Российская креативная неделя. Москва фест"

Фестиваль пройдет с 3 по 9 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Колледжи столицы проведут творческие мероприятия и расскажут о востребованных профессиях в рамках фестиваля "Российская креативная неделя. Москва фест". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Столичные колледжи проведут творческие мероприятия в рамках "Российской креативной недели. Москва фест", которая пройдет с 3 по 9 июля. Преподаватели и выпускники средних профессиональных учебных заведений познакомят гостей фестиваля с востребованными творческими профессиями, разными видами искусства, дизайна и вместе с ними поразмышляют, каким может быть город будущего", - рассказали в пресс-службе.

Например, в Политехническом колледже имени П. А. Овчинникова москвичи смогут посетить уникальный Музей ювелирного искусства. А в Новопушкинском сквере преподаватели учебного заведения проведут для всех желающих мастер-класс по изготовлению подвесок.

В Новопушкинском сквере горожан будут ждать и другие активности. Пройти квест-игру по профессиям будущего, прослушать лекцию "Современное искусство и урбанистика" и подискутировать на тему "Креативный город как концепция развития мегаполиса" гости фестиваля смогут с экспертами Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина.

"Попробовать себя в качестве специалистов по 3D-печати можно будет с Первым московским образовательным комплексом. Участники научатся создавать 3D-модели на компьютере, увидят весь процесс печати и узнают, как правильно обрабатывать полученные изделия. А Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже предложит москвичам лекцию по использованию визуальных и невизуальных элементов в дизайне брендов. А также участие в художественном пленэре. Каждый участник нарисует пейзаж в размере А3 с помощью акварели, гуаши или пастели. Эти мероприятия также пройдут Новопушкинском сквере", - добавили в пресс-службе.

Киноколледж № 40 "Московская международная киношкола" приглашает желающих погрузиться в мир киноискусства. Гости смогут послушать лекцию "Цифровые технологии в современном кино" и принять участие в мастер-классе по приемам монтажа на Гоголевском бульваре. Подробное расписание мероприятий можно найти на сайте "Москва фест - 2023", а также анонсы будут публиковаться в Telegram-канале "Колледжи Москвы".