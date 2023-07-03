Мишустин поручил Чернышенко контролировать работу сервисов для поступления в вузы

Премьер-министр потребовал следить за бесперебойной работой единого контакт-центра

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко контролировать работу единого контакт-центра по вопросам поступления в вузы, а также отслеживать обратную связь от выпускников и их родителей, которые подают заявления на поступление на портале госуслуг.

"Поступление в вуз - это очень волнительное время и для выпускников, и для их родителей, которые переживают за своих детей. Важно, чтобы у людей была вся необходимая информация: как действовать, какие сроки. Следите, пожалуйста, чтобы единый контакт-центр работал бесперебойно", - сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами, обращаясь к Чернышенко.

Мишустин добавил, что и подача документов через портал госуслуг должна быть "максимально простой, понятной и удобной". "Отслеживайте обратную связь от граждан и, пожалуйста, помогайте решать все возникающие вопросы", - поручил председатель правительства.