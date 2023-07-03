Чернышенко сообщил, что приемная кампания в российские вузы проходит штатно

Вице-премьер напомнил, что в вузах России на 2023-2024 учебный год выделено 626 тыс. бюджетных мест

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Приемная кампания в российские вузы, включая новые регионы РФ, проходит в штатном режиме без серьезных нарушений. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Приемная кампания стартовала 20 июня, проходит во всех субъектах России, включая новые регионы, штатно, без каких-либо серьезных нареканий", - сказал он на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Он напомнил, что всего в российских вузах на 2023-2024 учебный год выделено 626 тыс. бюджетных мест, в частности, 12 тыс. на инженерные специальности. Более 36 тыс. бюджетных мест выделено для вузов ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

На текущий момент, по его словам, более 260 тыс. абитуриентов подали свыше 660 тыс. заявлений в вузы с момента старта приемной кампании. Чернышенко напомнил, что каждый абитуриент вправе подать документы в пять вузов.