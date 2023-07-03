В Москве число бюджетных мест в медколледжи выросло на 10%

Всего такие образовательные учреждения готовы принять более 3,5 тыс. студентов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в медицинские колледжи Москвы выросло на 10%, они готовы принять более 3,5 тыс. студентов. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В медицинских колледжах департамента здравоохранения Москвы, как и во всех колледжах столицы, началась приемная кампания. Традиционно обучение в наших медколледжах пользуется большим спросом. Мы увеличили количество бюджетных мест на обучение в 2023-2024 учебном году на 10% по сравнению с прошлым годом. Всего мы готовы принять более 3,5 тыс. студентов. В наших образовательных учреждениях созданы все необходимые условия, чтобы студенты успешно освоили медицинские профессии", - сказала Ракова.

По ее словам, по специальностям "Сестринское дело" и "Лабораторная диагностика" прием на очную форму обучения осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов). На остальные специальности прием осуществляется только на базе среднего общего образования. В Москве шесть организаций среднего профессионального образования, учредителем которых выступает департамент здравоохранения города Москвы. Это медицинские колледжи № 1, № 2, № 5, № 6, № 7 и Свято-Димитриевское училище сестер милосердия.

Как пояснили в столичном департаменте информационных технологий, подать заявление абитуриенты, которые поступают в колледж на бюджетной основе, могут онлайн на портале mos.ru. В нем необходимо указать колледж, одну или несколько специальностей, сведения об абитуриенте и адрес регистрации. Также необходимо прикрепить копии паспорта, аттестата и медицинского заключения с результатами прохождения медосмотра.

Прием заявлений по направлению "Лабораторная диагностика" и "Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)" проводится до 15 августа. Документы для обучения по специальностям "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" можно подать до 10 августа, так как по ним предусмотрено вступительное испытание в виде психологического тестирования. Также 10 августа завершается прием заявлений по направлению "Стоматология ортопедическая", где проводится вступительное испытание - выполнение рисунка объемных фигур.