В лесах Липецкой области ввели особый противопожарный режим

Он будет действовать до 30 сентября

ТАСС, 3 июля. Власти Липецкой области ввели в лесах региона впервые на три месяца особый противопожарный режим, он будет действовать до 30 сентября. В течение этого срока запрещено разведение любых костров, сообщается в Telegram-канале правительства области.

"Сразу на три месяца ввели особый противопожарный режим в лесах Липецкой области. За его нарушение можно получить штраф до 1 млн рублей. Такой режим будет действовать до 30 сентября. В это время усиливается патрулирование лесных массивов и вводятся ограничения. В лесах нельзя разводить костры (и мангалы тоже), бросать непотушенные спички/сигареты, оставлять легковоспламеняющиеся материалы и мусор", - говорится в сообщении.

Ранее власти региона вводили особый противопожарный режим на землях лесного фонда Липецкой области на месяц и полтора и затем продлевали его, в последний раз он был установлен на период с 16 мая по 30 июня. По данным синоптиков, в Липецкой области в ближайшую декаду ожидается повышение температуры воздуха днем до плюс 32 градусов, ночью - до 17 градусов, в течение недели дожди не ожидаются, но осадки возможны 10 и 11 июля.

Как уточняется в сообщении правительства региона, для нарушителей особого противопожарного режима введены штрафы: для физических лиц - от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 тыс. рублей до 90 тыс. рублей, для юридических лиц - от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.