Минвостокразвития заявило о росте турпотока на курорте "Горный воздух" на Сахалине на 40%

Глава ведомства Алексей Чекунков также отметил, что в России очень хорошо развивается внутренний туризм

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Количество посетителей спортивно-туристического комплекса (СТК) "Горный воздух" (горнолыжный курорт) в Южно-Сахалинске в горнолыжный сезон этого года выросло на 40% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков во время рабочей поездки на Сахалин.

"Мы посещали сегодня "Горный воздух", в 2023 году с января по апрель (горнолыжный период на Сахалине - прим. ТАСС) прирост туристов по посещению был в районе 40%", - рассказал министр.

Он также отметил, что в России очень хорошо развивается внутренний туризм. "Россияне хотят отдыхать в России. Главная проблема сейчас - не забронировать место в отеле, не забронировать ужин в ресторане. Вот над этим и работаем, чтобы предложение могло ответить на спрос", - добавил Чекунков.

Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", расположенный в непосредственной близости от Южно-Сахалинска, считается одним из лучших мест для зимнего катания на Дальнем Востоке. Он включает 35 км трасс на горах Большевик и Красная, несколько канатных дорог. В настоящее время здесь реализуется ряд инвестиционных проектов, в результате которых курорт станет всесезонным и перейдет на интегрированную модель управления.