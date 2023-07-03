3 июля, 09:08

Порядка 2,5 тыс. жителей Шебекина без прописки в городе получат выплаты

Сумма выплат составит 10 тыс. и 50 тыс. рублей

БЕЛГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. временно отселенных из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины жителей Шебекина Белгородской области, которые не имеют прописки в городе, получат единовременные выплаты 10 тыс. и 50 тыс. рублей. Об этом сообщил на оперативном совещании регионального правительства губернатор Вячеслав Гладков.

"На этой неделе должны основную часть выплат сделать тем, кто не проходит по требованиям, прописанным в федеральном законодательстве, но по закону справедливости мы должны, конечно, оказать помощь, как обещали. На сегодняшний день порядка 2,5 тыс. человек, которые есть уже в нашем реестре, которые всю жизнь жили в Шебекино, а прописаны были, например, в Прохоровке или в Белгороде по своим семейным причинам, мы должны довести проверку этих данных и начать выплаты", - сказал губернатор.

Как сообщили на оперативном совещании, 3 июля порядка 300 жителей приграничных населенных пунктов региона получат по 10 тыс. рублей, около 5 тыс. человек - по 50 тыс. рублей. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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