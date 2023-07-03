Шпиль главного здания МГУ на Воробьевых горах отреставрируют до конца 2025 года

На этом этапе также обновят фасад здания, входные группы и инженерные системы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Шпиль со звездой, венчающий высотку главного здания МГУ на Воробьевых горах, а также кровлю и фасад здания отреставрируют до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора "Единого заказчика в сфере строительства" Вадим Логинов.

"До конца лета будет заключен контракт, в рамках которого планируется обновить фасад, кровлю, шпиль со звездой, малые архитектурные формы, а также входные группы и инженерные системы. <…> Эти работы предполагается завершить до конца 2025 года", - сообщил собеседник агентства.

Подрядчик этих работ будет определен по итогам открытого конкурса, добавили в компании.

"Единый заказчик" выбрал исполнителя на первый этап ремонта главного здания - ООО "Артстройтехнология". По этому договору компания обновит 7-й, 12-й и 22-й этажи, где располагаются аудитории, лаборатории, библиотека и кабинеты. Специалистам предстоит отреставрировать не только конструктивные элементы, но и уникальную мебель.

Капитальный ремонт МГУ затронет корпусы химического, физического, биологического факультетов, типографию, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ), метеостанцию и главное здание. Работы планируется завершить в 2026 году. Совокупная площадь работ составит около 355 тыс. кв. м. В ходе проекта будут обновлены фасады и кровля, входные группы корпусов, некоторые аудитории и инженерные системы корпусов университета.