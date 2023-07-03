Роскомнадзор пригрозил Amino блокировкой за суицидальный контент

В ведомстве уточнили, что запрещенным признали пост пользователя, содержащий информацию о способе совершения самоубийства, а также призыв к его совершению

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от владельца веб-приложения для детей Amino, предназначенного для общения на разные тематики, и, в частности, аниме, удалить суицидальный контент. В противном случае ресурс будет заблокирован, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

Страница aminoapps.com была внесена в Единый реестр запрещенной информации на основании решения Роспотребнадзора. "Согласно тексту решения, запрещенным признается пост пользователя, содержащий информацию о способе совершения самоубийства, а также призыв к его совершению. В адрес владельца направлено требование о необходимости незамедлительного удаления запрещенной информации. В случае неудаления в течение суток доступ к ресурсу будет ограничен", - рассказали в ведомстве.

Приложение Amino было создано в 2014 году. Оно ориентировано на разные жанры аниме, японской, корейской культур. Особенность платформы в полной анонимности пользователей.