Вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил включить жест помощи в образовательные программы

По мнению Бориса Чернышова, это позволит снизить число случаев домашнего насилия и преступлений в отношении несовершеннолетних, сохранить здоровье и жизнь детей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо министру просвещения Кравцову с предложением популяризировать среди населения жест помощи, в том числе благодаря социальной рекламе и включению в дошкольные и школьные образовательные программы, а также придав ему федеральный статус. Соответствующее письмо Чернышова есть в распоряжении ТАСС.

Инициатива депутата возникла на фоне получившего широкую известность сюжета Первого канала о семье из Мурома, во время которого девочка показала жест, считающийся сигналом о помощи для столкнувшихся с домашним насилием.

"Об этом сигнале нужно рассказывать не только детям, но и взрослым, а взрослые должны быть проинструктированы что делать при получении сигнала. Это нужно знать всем, как сигнал светофора. "Сигнал Вероники" - именно так я предлагаю назвать этот жест помощи - должны знать все: от детсадовцев до пенсионеров", - написал он в субботу в своем Telegram-канале.

Кроме того, Чернышов в своем письме Кравцову предложил проинформировать о значении этого жеста работников системы дошкольного и школьного образования, а также включить данную тему в образовательные программы школ и детсадов. Это, по его мнению, позволит снизить число случаев домашнего насилия и преступлений в отношении несовершеннолетних, сохранить здоровье и жизнь детей.

"Предлагаю придать этому знаку федеральный статус, рассказывать о нем в социальной рекламе - в том числе, для взрослой аудитории", - отметил Чернышов.

Сюжет Первого канала

В конце июня в эфире программы Первого канала "Мужское/женское" вышел сюжет, который был посвящен семье из Мурома. В нем говорилось о воспитывающих двух дочерей бывших муже и жене, которые делят опеку над младшим ребенком. Старшая девочка во время записи показала универсальный международный жест - просьбу о помощи при домашнем насилии. По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области проводится проверка.

Как сообщила в понедельник ТАСС уполномоченный по правам во Владимирской области Юлия Раснянская, мать девочки несколько раз привлекалась к ответственности за препятствование общению ребенка с отцом.

Так называемый сигнал о помощи был представлен Канадским женским фондом в апреле 2020 года, а затем активно распространился по всему миру и стал международным универсальным жестом. Он стал очень популярен в период пандемии, когда во время самоизоляции возросло количество случаев домашнего насилия.